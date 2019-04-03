2019-04-03T16:33:14+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»

Губернатор посетил Перевозский строительный колледж
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 3 апреля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Перевозский район. В рамках поездки он побывал в местном строительном колледже.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на базе этого учреждения создан и функционирует ресурсный центр, основными составляющими которого являются учебно-производственные полигоны и мастерские.

- Мы посетили несколько полигонов, каждый из которых курируют определенные компании. Увидел, что ребята получают не какие-то оторванные от реальности знания, а практические навыки. С ними работают люди, знающие как свое дело, так и рынок строительных услуг в целом. Для нас очень важно, чтобы в регионе трудились настоящее профессионалы, - подчеркнул Глеб Никитин.

Он отметил, что этот центр включает в себя два специализированных центра компетенций, которые аккредитованы по стандартам «WorldSkills».

-В 2019 году процедуру аккредитации по стандартам «WorldSkills» пройдут еще 2 центра, - поделился Глеб Никитин.

В ходе визита обсуждалось развитие системы ресурсных центров в регионе . На данный момент в регионе создано 30 таких центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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