Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибудет в Нижний Новгород 13 апреля
13 апреля 2019 года на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода прибудет воинский эшелон с передвижной выставкой «Сирийский перелом». Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Нижегородцам будут представлены более 500 экспонатов трофейной техники и оружия террористов, которые были захвачены российскими и сирийскими военнослужащими в ходе проведения боевых операций в Сирии.
На этой выставке можно будет увидеть иностранную боевую технику, образцы ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотники, самодельные мины и взрывные устройства, различное стрелковое и холодное оружие. Экскурсии будут проводить военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях против террористов на территории Сирии.
Также в составе эшелона будет работать пункт военно-профессиональной ориентации граждан на поступление в вузы Министерство обороны РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU