2019-04-03T16:15:19+03:00
Общество

Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибудет в Нижний Новгород 13 апреля

Она будет находиться на Московском вокзале
Валерия ГРОМОВА
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13 апреля 2019 года на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода прибудет воинский эшелон с передвижной выставкой «Сирийский перелом». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Нижегородцам будут представлены более 500 экспонатов трофейной техники и оружия террористов, которые были захвачены российскими и сирийскими военнослужащими в ходе проведения боевых операций в Сирии.

На этой выставке можно будет увидеть иностранную боевую технику, образцы ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотники, самодельные мины и взрывные устройства, различное стрелковое и холодное оружие. Экскурсии будут проводить военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях против террористов на территории Сирии.

Также в составе эшелона будет работать пункт военно-профессиональной ориентации граждан на поступление в вузы Министерство обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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