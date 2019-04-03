2019-04-03T15:32:48+03:00
Экономика

Экспорт агропромышленной продукции планируется увеличить в 2,2 раза

По поручению Глеба Никитина в регионе разработана спецпрограмма
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать программу «Экспорт продукции АПК Нижегородской области». Документ уже одобрен в министерстве сельского хозяйства России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Планируется, что благодаря этой программе экспорт нижегородской сельскохозяйственной продукции вырастет в 2,2 раза.

- Для сельского хозяйства региона планка по объему экспорта практически в 500 миллионов долларов достаточно высокая, но достижимая. У наших агропромышленных предприятий есть большой потенциал развития в этой области. Они производят качественную и конкурентоспособную продукцию, - заявил Глеб Никитин.

Глава региона уверен, что цель будет достигнута за пять лет.

В 2017 году объем поставок за границу из Нижегородской области составлял 226 млн долларов. К 2024 году эта цифра, согласно проекту, должна увеличиться до 492 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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