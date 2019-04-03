2019-04-03T14:06:28+03:00
Общество

Нижегородские электрички начнут останавливаться в Лесном Городке с 15 апреля

Валерия ГРОМОВА
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С 15 апреля 2019 года на Заволжском направлении ГЖД в Нижегородской области будет введена новая остановка «Лесной Городок». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Так, на этом пункте будут останавливаться следующие электрички: Нижний НовгородПравдинск, которая отправляется ежедневно в 16:10 (остановка «Лесной Городок» - в 16:23), Нижний Новгород – Заволжье, которая ездит по всем дням недели, кроме субботы, в 18:54 (остановка «Лесной Городок» в 19:08), а также

Заволжье – Нижний Новгород с отправлением в 7:01 (остановка «Лесной Городок» - в 8:04).

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пригородные электрички Нижегородской области 6 апреля будут переведены на летнее расписание. Электрички «садового» назначения будут возобновлены в Семеновском направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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