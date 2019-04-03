В Нижегородской области пройдет спортивный фестиваль детсадов «Малышиада»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-03T13:32:38+03:00

В нем примут участие маленькие спортсмены

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Завтра, 4 апреля 2019 года, в Выксе пройдет XIII Нижегородский спортивный фестиваль детских садов «Малышиада». Открытие состоится в 11:00 в ФОКе «Олимп», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В мероприятии примут участие маленькие спортсмены из юго-западных районов региона: Ардатовского, Вачского, Вознесенского, Сосновского, Шатковского, Городецкого, Дивеевского, а также Кулебак, Навашино, Выксы, Первомайска и Сарова.

Сначала малышам предстоит пройти эстафету, затем выполнить нормативы ВФСК ГТО, а в третьем туре состоятся соревнования по аэробике.

Напомним, 3 апреля в Нижнем Новгороде состоится открытие Всероссийского фестиваля-конкурса независимых театров «Театральная Стрелка». Мероприятие пройдет в Центре театрального мастерства на Варварской улице. Открытие начнется в 18:30. Первым спектаклем, представленным в рамках события, станет «Сибирь» (16+) «Театра Ненормативной Пластики» из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU