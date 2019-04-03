Нижегородский облсуд обязал снести незаконные коттеджи на берегу Горьковского моря

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-03T12:52:05+03:00

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Сегодня, 3 апреля 2019 года, нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу природоохранной прокуратуры на решение Городецкого городского суда, принятое в конце декабря. Ведомство обратилось в суд, чтобы признать шесть коттеджей, построенных на побережье Горьковского моря, самовольными и подвергнуть их сносу. Все постройки принадлежат ООО «ТНП-Интер».

Как сообщается на сайте областного суда, коллегия отменила решение, принятое городецким судом, и обязала владельца снести все шесть коттеджей в течение месяца.

- Обязать ООО «ТНП-Интер» снести самовольно возведенные постройки на земельном участке с кадастровым номером ***** по адресу: Нижегородская область, Волжское лесничество, квартал 37, выдел 1 в течение месяца с момента вступления решения суда в силу, - гласит сообщение на сайте суда.

ИСТОЧНИК KP.RU