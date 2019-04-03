2019-04-03T11:38:29+03:00
Общество

Нижегородский суд закрыл 13 интернет-сайтов по продаже «левых» медсправок

Анализы и осмотры врачей при покупке не требовались
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода в ходе проверки соблюдения законодательства об информации в Сети выявила 13 сайтов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что на этих ресурсах предлагают купить медицинские справки, карты, книжки, заключений КЭК и другие медицинские документы. При этом анализы и осмотры не требуются.

А доступ к сайтам свободен абсолютно для всех интернет-пользователей, там не нужно производить предварительную оплату и регистрироваться.

В результате прокуратура направила административный иск в суд, который был удовлетворен в марте 2019 года.

- Требования прокурора о признании распространяемой на интернет-сайтах информации запрещенной на территории Российской Федерации и обязании ограничить доступ к указанным сайтам удовлетворены, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Решение в законную силу пока еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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