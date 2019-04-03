2019-04-03T11:21:14+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал проект «Бюст-мост: против рака груди»

Пройти бесплатные обследования можно в девяти больницах
Валерия ГРОМОВА
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1 апреля в Нижнем Новгороде и Нижегородской области был запущен социальный проект «Бюст-мост: против рака груди». Он проходит при поддержке регионального правительства и министерства здравоохранения.

По словам организаторов, главной целью проекта является

максимальное привлечение внимания к необходимости профилактики такого страшного заболевания, как рак груди, а также оказание реальной, практической помощи женщинам.

В течение двух месяцев несколько медучреждений Нижнего Новгорода будут давать возможность бесплатно пройти обследование (женщинам старше 39 лет). А в финальный день будет организовано мероприятие, в рамках которого желающие смогут прийти на осмотр к маммологам.

В этом году «Бюст-мост: против рака груди» будет проходить с 1 апреля по 18 мая 2019 года.

Пройти бесплатные обследования можно в девяти больницах, пять из которых находятся в столице Приволжья и по одной на Бору, в Дзержинске, Павлове и Лыскове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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