В Нижегородской области стартовал проект «Бюст-мост: против рака груди»
1 апреля в Нижнем Новгороде и Нижегородской области был запущен социальный проект «Бюст-мост: против рака груди». Он проходит при поддержке регионального правительства и министерства здравоохранения.
По словам организаторов, главной целью проекта является
максимальное привлечение внимания к необходимости профилактики такого страшного заболевания, как рак груди, а также оказание реальной, практической помощи женщинам.
В течение двух месяцев несколько медучреждений Нижнего Новгорода будут давать возможность бесплатно пройти обследование (женщинам старше 39 лет). А в финальный день будет организовано мероприятие, в рамках которого желающие смогут прийти на осмотр к маммологам.
В этом году «Бюст-мост: против рака груди» будет проходить с 1 апреля по 18 мая 2019 года.
Пройти бесплатные обследования можно в девяти больницах, пять из которых находятся в столице Приволжья и по одной на Бору, в Дзержинске, Павлове и Лыскове.
ИСТОЧНИК KP.RU