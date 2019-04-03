2019-04-03T10:48:27+03:00
Общество

Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 2 апреля

В обоих случаях причиной случившегося стала неосторожность при курении
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 2 апреля 2019 года, в Нижегородской области произошли два серьезных пожара, в результате которых два человека были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первое происшествие случилось около двух часов ночи в поселке Истомино Балахнинского района. Там загорелась квартира в одном из жилых домов. Спасатели эвакуировали оттуда 13 человек, еще семерых спасли.

В результате обгорело имущество и внутренняя отделка в квартире на площади девять квадратных метров. На пожаре пострадала женщина 1958 года рождения. Она отправилась продуктами горения.

А в 19:17 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в деревне Федурино Городецкого района. Там загорелись постельные принадлежности. Сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек и одного спасли. Отравление угарным газом получил мужчина 1961 года рождения.

Причиной обоих пожаров стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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