39-летняя нижегородка предстала перед судом за жестокое убийство мужа
В Богородском районе Нижегородской области вынесли приговор 39-летней местной жительнице, которая совершила преступление по статье «Убийство» уголовного кодекса.
Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, трагедия произошла в ноябре в Богородске в квартире жилого дома на улице Туркова. Между обвиняемой и ее мужем произошла ссора, в ходе которой женщина из-за ревности несколько раз пырнула 50-летнего супруга ножом. Из-за полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Во время следствия нижегородка признала свою вину лишь частично, заявив, что не хотела убивать мужа. В последнее время супруги часто ссорились и погибший постоянно ее бил.
Суд приговорил женщину к наказанию в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU