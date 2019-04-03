39-летняя нижегородка предстала перед судом за жестокое убийство мужа

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-03T10:22:15+03:00

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В Богородском районе Нижегородской области вынесли приговор 39-летней местной жительнице, которая совершила преступление по статье «Убийство» уголовного кодекса.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, трагедия произошла в ноябре в Богородске в квартире жилого дома на улице Туркова. Между обвиняемой и ее мужем произошла ссора, в ходе которой женщина из-за ревности несколько раз пырнула 50-летнего супруга ножом. Из-за полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Во время следствия нижегородка признала свою вину лишь частично, заявив, что не хотела убивать мужа. В последнее время супруги часто ссорились и погибший постоянно ее бил.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU