Школьники из Нижнего Новгорода построят модель беспилотной платформы для Арктики

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-03T10:00:06+03:00

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Нижегородские школьники создадут модель беспилотной грузовой платформы для Арктики. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Нижегородское детское речное пароходство, соответствующий проект вышел в финал конкурса Образовательного центра «Сириус».

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов проходит уже в третий раз. Цель мероприятия - вовлечение старшеклассников в научно-техническое исследование и проектирование. Всего на конкурс заявились 15 проектов из разных уголков России.

Нижегородское детское речное пароходство представило на конкурс проект «Создание амфибийной беспилотной грузовой платформы для необорудованного шельфа Арктики с поворотными шнековыми установками». Он победил в конкурсе, и теперь будет реализован в июле 2019 года.

- В работе запланировано применять технологии виртуальной реальности и нейропилотирования, - пояснили в центре "Сириус.

ИСТОЧНИК KP.RU