2019-04-03T09:37:37+03:00
Общество

Заболеваемость гриппом в Нижегородской области опустилась на 39% ниже эпидпорогов

Валерия ГРОМОВА
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Нижегородской области опустилась ниже эпидемических порогов на 39%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Снижение показателей произошло в период с 25 марта по 31 марта 2019 года. А в Нижнем Новгороде заболеваемость оказалась ниже эпидемических порогов на 28%.

- С января лабораторно обследовано более 2,3 тысячи нижегородцев с клиникой гриппа и ОРВИ. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок снижается, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Во время подготовки к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости прививки от гриппа сделали 44% жителей Нижегородской области.

Напомним, 25 марта сообщалось, что в Нижегородской области отменили ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Это было связано как раз со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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