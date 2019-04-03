В Дзержинске задержали производителя ядовитой «незамерзайки»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-03T09:10:00+03:00

В ближайшее время ему предъявят обвинение

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Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который организовал в Дзержинске производство ядовитой стеклоомывающей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За свои действия нижегородец будет отвечать по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности» уголовного кодекса.

По информации, мужчина осуществлял производство «незамерзайки» в течение полугода. Он нашел заброшенное помещение на улице Лермонтова, а в жидкость добавлял ядовитое вещество – метанол. Чтобы скрыть преступление, он наклеивал этикетки с указанием фиктивных данных производителя, а также данных о составе жидкости, свидетельствующие о ее безопасности.

Его задержали правоохранители. Деятельность производства прекращена.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU