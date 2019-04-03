2019-04-03T09:10:00+03:00
Происшествия

В Дзержинске задержали производителя ядовитой «незамерзайки»

В ближайшее время ему предъявят обвинение
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который организовал в Дзержинске производство ядовитой стеклоомывающей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За свои действия нижегородец будет отвечать по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности» уголовного кодекса.

По информации, мужчина осуществлял производство «незамерзайки» в течение полугода. Он нашел заброшенное помещение на улице Лермонтова, а в жидкость добавлял ядовитое вещество – метанол. Чтобы скрыть преступление, он наклеивал этикетки с указанием фиктивных данных производителя, а также данных о составе жидкости, свидетельствующие о ее безопасности.

Его задержали правоохранители. Деятельность производства прекращена.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 2 апреля
39-летняя нижегородка предстала перед судом за жестокое убийство мужа
Школьники из Нижнего Новгорода построят модель беспилотной платформы для Арктики
Заболеваемость гриппом в Нижегородской области опустилась на 39% ниже эпидпорогов
Экскаватор будет круглосуточно дежурить в районе строящегося моста через Узолу
Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи
Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»
Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей