2019-04-02T17:36:04+03:00
Общество

Эвакуатор будет круглосуточно дежурить в районе строящегося моста через Узолу

Это связано с паводковым периодом
Валерия ГРОМОВА
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В Городецком районе идут работы по строительству нового моста через Узолу. В связи с паводком на месте будет круглосуточно дежурить эвакуатор, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соответствующее заявление в ходе выездного совещания сделал директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Денис Цветков.

Сейчас там демонтировали старую переправу, рабочие заканчивают обустройство настила на технологическом мосту, по которому перемещается строительная техника.

- Паводковые воды пройдут через пролетные строения технологического моста. Если будет необходимо, с помощью экскаватора будут расколоты крупные льдины, мешающие прохождению паводка, - пояснил Цветоков.

Напомним, новый мост будет достроен в ноябре 2019 года. В настоящее время на объекте работают 37 человек и 12 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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