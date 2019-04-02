2019-04-02T16:35:37+03:00
Общество

Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи

Ключи от них вручил заместитель губернатора Андрей Гнеушев
Валерия ГРОМОВА
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2 апреля 2019 года руководители медицинских учреждений Нижегородской области получили ключи от новых автомобилей скорой помощи «ГАЗель NEXT» и медицинских автомобилей повышенной проходимости «Соболь», сообщает пресс-служба регионального правительства.

На торжественном мероприятии присутствовал замгубернатора Андрей Гнеушев. По его словам, сейчас наш регион полностью обеспечен машинами.

- Ряд новых автомобилей имеет полный привод: они будут направлены в отдаленные районы области для того, чтобы медицинская помощь была оказана в любое время и при любых условиях, - добавил Гнеушев.

24 автомобиля скорой помощи отправились в автопарк 19 больниц Нижнего Новгорода, Дзержинска, Богородска, Ардатова, Кстова, Сергача, Шахуньи, Городца и других районов области.

Скорые «ГАЗель NEXT» изготовлены на базе автомобилей со средней длиной базы, а автомобили «Соболь 4х4» уже в стандартной комплектации имеют мощное внедорожное оснащение.

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 1 января, парк автомобилей скорой медицинской помощи Нижегородской области представлен 432 автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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