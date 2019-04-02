Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-02T16:00:00+03:00

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В среду, 3 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится открытие Всероссийского фестиваля-конкурса независимых театров «Театральная Стрелка». Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие пройдет в Центре театрального мастерства на Варварской улице.

Открытие начнется в 18:30.

Первым спектаклем, представленным в рамках события, станет «Сибирь» (16+) «Театра Ненормативной Пластики» из Санкт-Петербурга.

«Человек перед смертью оказывается в полном одиночестве, место его последних дней – приют. Только здесь и сейчас он оценивает прожитую жизнь, задает себе самые важные вопросы, оказывается перед неизбежностью ответов. Этот спектакль про всех нас, он является проводником в другое измерение, которое требует отказаться от сегодняшней жизни, смириться, попросить прощения за то, что сделано, и за то, что, к сожалению, уже никогда не сделать», – анонсируют событие организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU