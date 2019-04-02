2019-04-02T14:39:14+03:00
Общество

Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае

Валерия ГРОМОВА
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Депутат Госдумы Артем Кавинов посетил Городецкий краеведческий музей после капитального ремонта. По его мнению, теперь у музея есть возможности для дальнейшего развития, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Через год исполнится ровно 100 лет, как музей открыл первую экспозицию в здании усадьбы Лазутина-Облаева. Памятник регионального значения требовал капремонта. Внутри хранятся артефакты, связанные с личностью Александра Невского.

«Мы вместе с руководством района, музея, городчанами постарались максимально привлечь внимание к этой теме. Хочу поблагодарить губернатора, который откликнулся на обращение всей команды неравнодушных людей, чтобы краеведческий музей обрел новый вид, - подчеркнул Кавинов.

На ремонт здания потребовались 20 миллионов рублей. Деньги были выделены из областного и муниципального бюджета.

Планируется, что обновленный Городецкий краеведческий музей примет первых посетителей в «Ночь музеев» 17 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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