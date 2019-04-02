2019-04-02T13:59:28+03:00
Общество

Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля

Весенний призыв начался 1 апреля
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с 1 апреля по 15 июля 2019 года в Нижнем Новгороде проходит весенний призыв на военную службу. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на управление по безопасности и мобилизационной подготовки, за эти три с половиной месяца в армию планируют призвать более тысячи человек.

В ходе весеннего призыва запланировано проведение военно-патриотических мероприятий: «День призывника» в городском парке «Победа», военно-спортивные мероприятия, торжественные проводы на военную службу в Президентский и Семеновский полки, а также посещение воинских частей Нижегородского гарнизона.

Кроме того, в администрации Нижнего Новгорода с 10.00 до 16.00 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) по телефону 8-831-419-20-12 будет работать «прямая линия», куда можно обратиться, задать интересующие вопросы и получить ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей
Уровень безработицы в Нижегородской области в два раза ниже, чем в среднем по ПФО
Прокуратура расследует гибель велосипедистки в Нижнем Новгороде
Более 120 бездомных животных будут усыплены в Дзержинске
Подрядчик начал устранять дефекты благоустройства сквера имени 1905 года
Сергей Архипов покинул пост главы департамента управления делами Дзержинска
85-летняя бабушка получила отравление во время пожара в павловской пятиэтажке
Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» вышел в финал чемпионата России
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом «Федерации скейтбординга России»
Дачные поезда будут запущены в Нижегородской области 6 апреля
Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде
Нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Предприниматель из Нижегородской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"
Улицу Пилотов частично закрыли для движения транспорта
Нижегородец Александр Скворцов завоевал бронзу на чемпионате России по тайскому боксу
Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Екатерина Дерябина найдена живой
Горожане отправили более 22 700 заявок в ИС «Наш Нижний»
Водитель легковушки погиб в массовом ДТП под Городцом 31 марта
Суд закрыл музыкальную школу «Синий Соловей» из-за антисанитарии
Пятиэтажка вспыхнула на Бору среди ночи
В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по дебошам и наркотикам