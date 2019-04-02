Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-02T13:59:28+03:00

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В период с 1 апреля по 15 июля 2019 года в Нижнем Новгороде проходит весенний призыв на военную службу. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на управление по безопасности и мобилизационной подготовки, за эти три с половиной месяца в армию планируют призвать более тысячи человек.

В ходе весеннего призыва запланировано проведение военно-патриотических мероприятий: «День призывника» в городском парке «Победа», военно-спортивные мероприятия, торжественные проводы на военную службу в Президентский и Семеновский полки, а также посещение воинских частей Нижегородского гарнизона.

Кроме того, в администрации Нижнего Новгорода с 10.00 до 16.00 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) по телефону 8-831-419-20-12 будет работать «прямая линия», куда можно обратиться, задать интересующие вопросы и получить ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU