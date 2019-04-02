Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-02T13:17:06+03:00

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Суд удовлетворил иск прокуратуры Сормовского района Нижнего Новгорода и обязял экс-госслужащую вернуть в доход Российской Федерации более 1 250 000 рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, она совершала махинации вместе с мужем.

По информации, вышеуказанная сумма была украдена за два года. Экс-замначальника отдела ИФНС со своим супругом купили квартиру и землю. Однако сумма сделок, совершенных в указанный период, превысила их общий доход за последние три года, предшествующие отчетному периоду.

После случившегося сотрудница была уволена с занимаемой должности по собственному желанию.

Прокурор вынес решение о проведении контроля за расходами бывшей государственной гражданской служащей и ее супруга. Тогда-то и выяснилось, что они похитили деньги.

В настоящее время суд удовлетворил исковые требования прокурора, решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU