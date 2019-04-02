2019-04-02T12:17:25+03:00
Происшествия

Прокуратура расследует гибель велосипедистки в Нижнем Новгороде

Смертельное ДТП случилось в Московском районе 25 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ, возбужденное после смертельного дорожно-транспортного происшестия в Московском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия случилась 25 февраля 2019 года на Бурнаковской улице. 28-летний молодой человек, который ехал за рулем «Газели», не выдержал безопасную дистанцию и въехал в женищну, которая ехала перед ним на велосипеде.

Пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в прокуратуре Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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