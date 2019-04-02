Прокуратура расследует гибель велосипедистки в Нижнем Новгороде
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ, возбужденное после смертельного дорожно-транспортного происшестия в Московском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия случилась 25 февраля 2019 года на Бурнаковской улице. 28-летний молодой человек, который ехал за рулем «Газели», не выдержал безопасную дистанцию и въехал в женищну, которая ехала перед ним на велосипеде.
Пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в прокуратуре Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU