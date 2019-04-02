2019-04-02T11:41:18+03:00
Общество

Более 120 бездомных животных будут усыплены в Дзержинске

Администрация объявила тендер на госзакупках
Валерия ГРОМОВА
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Администрация Дзержинска запустила электронный тендер по отлову и содержанию бездомных животных. Как сообщает в соответствующих документах на сайте госзакупок, более 120 из этих животных будут подвергнуты эвтаназии и утилизации.

Всего будут выловлены более 1220 животных. На эти цели выделили 3,86 миллиона рублей их бюджета Дзержинска. При этом на эвтаназию будут потрачены порядка 30 тысяч рублей, а на утилизацию – около 67,5 тысячи.

Согласно информации, победителю тендера необходимо будет отловить, затем идентифицировать, провести их учет, а также кормить в течение десяти дней и оказывать им ветеринарную помощь. Из тех собак, что поймают впервые, необходимо будет простерилизовать 329, кастрировать 142 и подвергнуть эвтаназии и утилизировать - 51. Из бездомных животных, пойманных повторно, под эвтаназию и утилизацию подпадут 72.

Исполнитель будет выбран 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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