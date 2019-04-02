2019-04-02T11:07:50+03:00
Общество

Подрядчик начал устранять дефекты благоустройства сквера имени 1905 года

Гарантийный срок составляет пять лет
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 2 апреля 2019 года, подрядчик, который занимался благоустройством сквера имени 1905 года рядом с площадью Свободы в Нижнем Новгороде, приступил к устранению дефектов. Об этом сообщает администрация Нижегородского районе.

ООО «Городецкая ДПМК» в первую очередь взялась за граничное покрытие, которое пошло волнами.

- Для проведения комплексных работ нужна устойчивая положительная температура, - объяснили в администрации.

Напомним, в декабре стало известно, что подрядчик, который выполнял работы по благоустройству сквера, не уложился в отведенные сроки на выполнение первого этапа. Из-за этого с ним был расторгнут контракт. Работы задержались почти на два месяца. Согласно информации, сумма невыполненных работ составила 19,7 миллиона рублей, а штраф - более миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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