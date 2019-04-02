2019-04-02T10:26:26+03:00
Политика

Сергей Архипов покинул пост главы департамента управления делами Дзержинска

Соответствующее распоряжение было подписано 29 марта
Валерия ГРОМОВА
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В прошлую пятницу, 29 марта 2019 года, глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение об увольнении Сергея Архипова с поста директора департамента управления делами.

Как сообщает пресс-служба мэрии, его обязанности временно будет исполнять первый заместитель директора департамента Ирина Городинская.

Напомним, уже несколько месяцев в администрации Дзержинска ведутся кадровые перестановки. В январе Носков подписал заявление об увольнении Андрея Дементьева с поста начальника управления архитектуры и градостроительства.

Тогда же представил своего нового заместителя Наталью Суханову. Суханова будет курировать блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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