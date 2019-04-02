Сергей Архипов покинул пост главы департамента управления делами Дзержинска
В прошлую пятницу, 29 марта 2019 года, глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение об увольнении Сергея Архипова с поста директора департамента управления делами.
Как сообщает пресс-служба мэрии, его обязанности временно будет исполнять первый заместитель директора департамента Ирина Городинская.
Напомним, уже несколько месяцев в администрации Дзержинска ведутся кадровые перестановки. В январе Носков подписал заявление об увольнении Андрея Дементьева с поста начальника управления архитектуры и градостроительства.
Тогда же представил своего нового заместителя Наталью Суханову. Суханова будет курировать блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.
ИСТОЧНИК KP.RU