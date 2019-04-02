2019-04-02T09:45:54+03:00
Происшествия

85-летняя бабушка получила отравление во время пожара в павловской пятиэтажке

В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава и 4 единицы техники
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Пожар вспыхнул 1 апреля в одной из квартир многоэтажного дома на улице Фаворского в городе Павлово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:43. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения. На момент прибытия спасателей в квартире уже наблюдалось сильное задымление.

Личным составом в ходе спасательной операции был эвакуирован один человек. В результате пожара отравление продуктами горения получила 85-летняя хозяйка квартиры. В настоящее время она госпитализирована в Павловскую Центральную районную больницу.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка и имущество на площади 2 квадратных метра. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 15 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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