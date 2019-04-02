Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» вышел в финал чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-02T10:22:58+03:00

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В минувшую субботу, 30 марта 2019 года, нижегородский баскетбольный клуб «Спарта» обыграл владивостокскую «Приморочку» и вышел в финал чемпионата России. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Соперником «Спарты» в финальных матчах (0+) будет череповецкий клуб «Северянка».

Игры будут проходить с 13 по 27 апреля. Три матча пройдут в Череповце и два (20 апреля и 21 апреля) - в Нижнем Новгороде. Команды будут соревноваться до трех побед.

Напомним, 12 марта в Красноярске завершились Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. В них приняли участие 11 нижегородцев, девять из которых завоевали «золото» в составе сборных России. Среди них: воспитанники ХК «Старт» Юрий Ивaнчиков, Егор Дaшков и Витaлий Усов, защитник ХК «Торпедо» Павел Медведев, а также пять хоккеисток нижегородского клуба «Скиф».

ИСТОЧНИК KP.RU