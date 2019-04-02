2019-04-02T10:22:58+03:00
Спорт

Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» вышел в финал чемпионата России

Соперником станет «Северянка» из Череповца
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 30 марта 2019 года, нижегородский баскетбольный клуб «Спарта» обыграл владивостокскую «Приморочку» и вышел в финал чемпионата России. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Соперником «Спарты» в финальных матчах (0+) будет череповецкий клуб «Северянка».

Игры будут проходить с 13 по 27 апреля. Три матча пройдут в Череповце и два (20 апреля и 21 апреля) - в Нижнем Новгороде. Команды будут соревноваться до трех побед.

Напомним, 12 марта в Красноярске завершились Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. В них приняли участие 11 нижегородцев, девять из которых завоевали «золото» в составе сборных России. Среди них: воспитанники ХК «Старт» Юрий Ивaнчиков, Егор Дaшков и Витaлий Усов, защитник ХК «Торпедо» Павел Медведев, а также пять хоккеисток нижегородского клуба «Скиф».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей
Уровень безработицы в Нижегородской области в два раза ниже, чем в среднем по ПФО
Прокуратура расследует гибель велосипедистки в Нижнем Новгороде
Более 120 бездомных животных будут усыплены в Дзержинске
Подрядчик начал устранять дефекты благоустройства сквера имени 1905 года
Сергей Архипов покинул пост главы департамента управления делами Дзержинска
85-летняя бабушка получила отравление во время пожара в павловской пятиэтажке
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом «Федерации скейтбординга России»
Дачные поезда будут запущены в Нижегородской области 6 апреля
Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде
Нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Предприниматель из Нижегородской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"
Улицу Пилотов частично закрыли для движения транспорта
Нижегородец Александр Скворцов завоевал бронзу на чемпионате России по тайскому боксу
Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Екатерина Дерябина найдена живой
Горожане отправили более 22 700 заявок в ИС «Наш Нижний»
Водитель легковушки погиб в массовом ДТП под Городцом 31 марта
Суд закрыл музыкальную школу «Синий Соловей» из-за антисанитарии
Пятиэтажка вспыхнула на Бору среди ночи
В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по дебошам и наркотикам