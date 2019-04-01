Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом «Федерации скейтбординга России»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-01T17:08:14+03:00

На встрече обсуждалось развитие этого движения в Нижегородской области

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Сегодня, 1 апреля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация скейтбординга России» Ильей Вдовиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На мероприятии присутствовали замы губернатора Александр Югов, Игорь Носов и Андрей Бетин. В рамках встречи проходило обсуждение вопросов развития уличных видов спорта и скейтбординга на территории Нижегородской области.

Глеб Никитин считает, что скейтбординг – это вид спорта, который сочетает в себе множество интересных для молодежи элементов: активный образ жизни, круг общения, новые общественные пространства.

- Нам необходимо системно подходить к вопросу. В регионе есть спортсмены, которые профессионально занимаются этим направлением, но их единицы. Необходимо проработать вопрос создания региональной федерации по таким видам спорта, - отметил глава региона.

Илья Вдовин, в свою очередь, подтвердил, что у нижегородской молодежи «есть запрос по созданию новых площадок».

Также присутствующие обсуждали формирование инфраструктуры для тренировок и досуга молодежи. Глеб Никитин поручил правительству продолжить работу по подготовке таких площадок не только в Нижнем Новгороде, но и в районах региона.

Кроме того, стало известно, что в Нижнем Новгороде могут провести Чемпионат России по скейтбордингу и Всемирных роллер Игр.

ИСТОЧНИК KP.RU