Дачные поезда будут запущены в Нижегородской области 6 апреля

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-01T16:39:57+03:00

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Пригородные электрички Нижегородской области 6 апреля будут переведены на летнее расписание. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Электрички «садового» назначения будут возобновлены в Семеновском направлении. Из Нижнего Новгорода до Керженеца можно будет уехать в 7:50, до Тарасихи – в 10:10, а до Линды – в 16:38.

В обратном направлении электрички будут курсировать следующим образом: из Тарасихи в Нижний Новгород – в 15:48 и только по воскресеньям, из Линды – в 17:23, еще один состав будет ездить из Тарасихи по воскресеньям в 20:04. И в 20:09 – из Семенова, тоже только по воскресеньям.

Также будет восстановлено движение из Нижнего Новгорода до Суроватихи. В 7:32 от станции «Кустовая» на Автозаводе, в 8:08 – от платформы «Проспект Гагарина» на мызе и в 8:00 – от Московского вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU