Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-01T16:04:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 марта управление Роспотребнадзора по Нижегородской области ведет еженедельный мониторинг за присасываниями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Первый постравдший обратился к медикам сегодня, 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба управления, ЧП произошло в парке Ленинского района в Нижнем Новгороде.

Напомним, сейчас в регионе продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, в 2018 году были привиты порядка 2,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что с 26 марта 2019 года в Нижегородской области отменили ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Это связано со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога. По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области опустилась ниже эпидемических порогов на 29%, а по Нижнему Новгороду – на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU