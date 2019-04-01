2019-04-01T16:04:28+03:00
Общество

Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде

Мужчина пострадал в парке в Ленинском районе
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 11 марта управление Роспотребнадзора по Нижегородской области ведет еженедельный мониторинг за присасываниями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Первый постравдший обратился к медикам сегодня, 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба управления, ЧП произошло в парке Ленинского района в Нижнем Новгороде.

Напомним, сейчас в регионе продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, в 2018 году были привиты порядка 2,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что с 26 марта 2019 года в Нижегородской области отменили ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Это связано со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога. По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области опустилась ниже эпидемических порогов на 29%, а по Нижнему Новгороду – на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом «Федерации скейтбординга России»
Дачные поезда будут запущены в Нижегородской области 6 апреля
Нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Предприниматель из Нижегородской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"
Улицу Пилотов частично закрыли для движения транспорта
Нижегородец Александр Скворцов завоевал бронзу на чемпионате России по тайскому боксу
Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Екатерина Дерябина найдена живой
Горожане отправили более 22 700 заявок в ИС «Наш Нижний»
Водитель легковушки погиб в массовом ДТП под Городцом 31 марта
Суд закрыл музыкальную школу «Синий Соловей» из-за антисанитарии
Пятиэтажка вспыхнула на Бору среди ночи
В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по дебошам и наркотикам