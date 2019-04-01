СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-01T15:18:30+03:00

Оно будет действовать до 26 октября

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В минувшие выходные нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба «Стригино».

Напомним, теперь пассажиры смогут напрямую летать из Нижнего Новгорода в Краснодар и Новосибирск. Также сохраняются и следующие направления: Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Пермь, Самара, Ростов-на-Дону.

Кроме того, будут доступны прямые рейсы на популярные летние курорты в Анталью, Аланию, Даламан (Турция), Ираклион, Салоники (Греция), Ларнаку (Кипр), Энфиду (Тунис), Барселону (Испания). В Сочи и Симферополь предстоящим летом будут летать минимум три авиакомпании - «Икар», «Нордавиа» и Red Wings.

Ранее мы сообщали, что из Нижнего Новгорода хотят запустить чартерные рейсы в Китай. Соответствующие обсуждения сотрудничества прошли 13 февраля в нижегородском кремле

ИСТОЧНИК KP.RU