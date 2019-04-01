Предприниматель из Нижегородской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-01T15:02:22+03:00

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Предприниматель из Нижегородской области получил грант на реализацию бизнес-проекта в размере 500 тыс. рублей, а также членство в Российском Союзе Промышленников и Предпринимателей (далее РСПП) без первого ежегодного взноса.

Конкурс «Инновационный бизнес-навигатор» проводится РСПП совместно с ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Бизнес-школой РСПП. Компании-участники проекта проходят обучение по программе EMBA (Executive MBA) и получают профессиональные консультации по разработке бизнес-планов и созданию оптимальных условий для их устойчивого развития.

- Сегодня малый и средний бизнес играет важную роль в формировании устойчивой экономики российских регионов. Одной из ключевых составляющих стабильной работы любого бизнеса является инновационный подход к подготовке и развитию человеческого капитала. Кадры должны предлагать идеи и управленческие решения, которые смогут сделать компанию более конкурентоспособной. Проект «Инновационный бизнес-навигатор» направлен на обучение предпринимателей и помощь в разработке бизнес-планов развития предприятий малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что приобретенные за время реализации проекта знания и навыки помогут участникам добиться успехов в бизнесе и внести свой вклад в экономическое развитие Нижегородской области и Мурманской области, - отмечает Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

- Наш проект «Монитор экологический» разработан в области защиты и охраны окружающей среды и нацелен на исполнение Федерального закона N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 в том, что касается оснащения стационарных источников загрязняющих веществ автоматическими средствами мониторинга и передачи информации в государственные экологические службы. Полученные средства мы планируем потратить на маркетинговые исследования, рекламу и продвижение продукта, - рассказал Соков Сергей, Программно-технический комплекс «МонЭко».

ИСТОЧНИК KP.RU