Улицу Пилотов частично закрыли для движения транспорта

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-01T14:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Автозаводском районе частично закрыли для движения транспорта улицу Пилотов. Соответствующая информация размещена на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Ограничения вступили в силу 1 апреля 2019 года. Это связано с ремонтом дороги, дата завершения которого неизвестна. Речь идет об участке от дома №9 до дома №13, который находится рядом со строительной площадкой жилого комплекса «Торпедо».

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит автомобилистов быть внимательнее и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде изменилось время работы светофора для пешеходов на улице Студенческая (перекресток с проспекта Гагарина). Об этом попросили местные жители. Теперь зеленый сигнал будет гореть 80 секунд вместо 32.

ИСТОЧНИК KP.RU