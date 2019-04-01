Нижегородец Александр Скворцов завоевал бронзу на чемпионате России по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-01T13:40:55+03:00

Он стал третьим в весовой категории до 71 килограмма

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Воспитанник детско-юношеской спортивной школы №9, мастер спорта, нижегородец Александр Скворцов стал бронзовым призером чемпионата России по тайскому боксу. Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент физической культуры и спорта, соревнования проходили в Перми с 27 по 31 марта.

Александр занял третье место среди мужчин в весовой категории до 71 килограмма.

- Он одержал уверенную победу в первом поединке, но в полуфинале проиграл по очкам 29:28. Несмотря на проигрыш, в итоге наш земляк становится бронзовым призером, - пояснили в департаменте.

Напомним, 12 марта в Красноярске завершились Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. В них приняли участие 11 нижегородцев, девять из которых завоевали «золото» в составе сборных России. Среди них: воспитанники ХК «Старт» Юрий Ивaнчиков, Егор Дaшков и Витaлий Усов, защитник ХК «Торпедо» Павел Медведев, а также пять хоккеисток нижегородского клуба «Скиф».

ИСТОЧНИК KP.RU