2019-04-01T12:50:42+03:00
Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Екатерина Дерябина найдена живой

Ее искали меньше суток
Валерия ГРОМОВА
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31 марта 2019 года в социальных сетях появилась информация, что в Нижнем Новгороде пропала 27-летняя Екатерина Дерябина. Девушка ушла из дома №4 на Верхнепечерской улице и перестала выходить на связь.

- Найдена! Жива! Спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации! – появилось сообщение в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер» утром 1 апреля.

Напомним, уже больше полугода в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района, когда уехала кататься на велосипеде. Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке. У правоохранителей нет ни одной зацепки, куда могли исчезнуть девочки средь бела дня. Ведутся расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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