Горожане отправили более 22 700 заявок в ИС «Наш Нижний»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-01T12:25:38+03:00

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По данным на 11:00 1 апреля 2019 года, в информационную систему «Наш Нижний» поступили 22 744 заявки. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, к ИС уже подключились 107 домоуправляющих компаний.

Согласно информации, уже 20 105 обращений отработаны.

Кстати, в декабре прошлогого года В ИС «Наш Нижний» появился раздел «Отключения». В нем представлена информация о типе отключения, адресе проведения работ, времени и дате инцидента и сроках его устранения

Напомним, воспользоваться информационной системой может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU