Водитель легковушки погиб в массовом ДТП под Городцом 31 марта

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-01T12:08:27+03:00

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Вчера, 31 марта 2019 года, в Городецком районе Нижегородской области произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону, в ДТП погиб один человек, еще трое получили ранения.

Трагедия произошла около девяти часов утра на пятнадцатом километре автодороги Городец – Ковернино. Водитель «вазовской» легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В тот момент навстречу ехал «Ниссан». Произошло сильное столкновение, после которого иномарка влетела в «Шкоду».

По информации, водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия от полученных ранений. Водитель «Шкоды» получил ушибы и ссадины, а двое его пассажиров были осмотрены врачом на месте аварии, а потом отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU