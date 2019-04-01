Суд закрыл музыкальную школу «Синий Соловей» из-за антисанитарии
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода привлек в ответственности владельца музыкальной школы «Синий Соловей» и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в здании были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологические требований. Так, в некоторых кабинетах не было естественного освещения, не проведены шумоизоляционные мероприятия, из-за чего житель одной из квартир в этом же здании и обратился в суд.
Ранее сообщалось, что прокуратура добилась приостановления деятельности индивидуального предпринимателя, занимающегося организацией квестов в Нижнем Новгороде. После их прохождения восьмилетний мальчик не мог уснуть две ночи. Ребенку даже понадобилась медицинская помощь. Теперь в отношении предпринимателя было возбуждено административное производство. Теперь его деятельность приостановлена на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU