Пятиэтажка вспыхнула на Бору среди ночи

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-01T09:46:57+03:00

В тушении пожара было задействовано 23 человека и семь единиц техники

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Ночью 31 марта вспыхнул пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Бор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступили ЦУКС в 2:15 31 марта. На место происшествия сразу же выехали спасатели. На момент прибытия пожарных подразделений в одной из квартир горел диван, от чего в подъезде произошло сильное задымление. Личным составом по лестничным маршам было эвакуировано 10 человек, в том числе четверо детей.

С помощью масок для спасаемых было спасено четыре человека. Тем не менее, без пострадавших все-таки не обошлось – отравление продуктами горения получил 30-летний мужчина. Однако от госпитализации он отказался. В результате пожара обгорела внутренняя отделка в квартире и имущество на площади 2 квадратных метра.

В общей сложности, в тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU