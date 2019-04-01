В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по дебошам и наркотикам

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-01T09:36:37+03:00

Пожаловаться на проблемы можно будет 2 апреля с девяти утра

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В прокуратуре Советского района Нижнего Новгорода 2 апреля пройдет горячая линия по вопросам семейно-бытового дебоширства, бездействия сотрудников правоохранительных органов по сообщениям о конфликтных ситуациях в быту и о нарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

По данным ведомства, горячая линия организована в целях повышения эффективности профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере и незаконном обороте наркотических средств. Чтобы пожаловаться на свою проблему или задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (831) 461-45-86. Обратиться в прокуратуру по этим вопросам можно 2 апреля с 9:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU