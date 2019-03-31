БК "Нижний Новгород" проиграл "Енисею" в Красноярске

СЕГОДНЯ 19:57 2019-03-31T19:57:19+03:00

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Подопечные Зорана Лукича не смогли вырвать победу у "Енисея" в Красноярске. Гостевой матч 31 марта завершился со счетом 92:88, сообщается на сайте БК "НН".

До середины первой четверти ни одна команда не могла вырваться вперед - 9:9. На перерыв игроки ушли с отставанием в два очка - 21:19. После перерыва трешка Чераповича вывела "Нижний" вперед. На последней минуте трешками обменялись Черапович и Хариссон из "Енисея" - 46:40.

В начале третьей четверти Бабурин и Драгичевич постарались сократить отставание до трех. К середине десятиминутки красноярцы снова восстановили преимущество в 8 очков, однако Бабурин реализовал трехочковый. Перед последней десятиминткой хозяева снова вырвались вперед - 65:61.

Спустя пару минут после начала четверти нижегородцы одержали лидерство. Но хозяевам удалось вернуть преимущество в 6 очков, удерживая его почти до финала. За 7 секунд до конца трешка Астапковича сократила отставание до 2 очков, однако штрафные Захарова дали о себе знать - 92:88.

- В решающие моменты матча мы трижды не смогли забрать подборы, - заявил после матча главный тренер БК "НН" Зоран Лукич. - Мы знали, зачем приехали сюда и боролись до последних минут, но проиграли. Некоторые наши игроки не понимают ошибки, хотя они обсуждаются постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU