В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-31T14:50:16+03:00

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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла в Автозаводском районе по улице Строкина, 3а. Утром 31 марта загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного дома. На месте были обнаружены тела трех человек. Еще двое пострадавших скончались в карете скорой помощи по пути в больницу.

Позже на сайте ГУ МЧС России по региону появилась информация о четырех пострадавших, доставленных в медучерждения. Среди них двое детей.

- Силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 43 человека, с помощью масок спасен 21 человек, в том числе семь детей, - уточнили в МЧС.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек. Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Также назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания и пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU