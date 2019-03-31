В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек
Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, трагедия произошла в Автозаводском районе по улице Строкина, 3а. Утром 31 марта загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного дома. На месте были обнаружены тела трех человек. Еще двое пострадавших скончались в карете скорой помощи по пути в больницу.
Позже на сайте ГУ МЧС России по региону появилась информация о четырех пострадавших, доставленных в медучерждения. Среди них двое детей.
- Силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 43 человека, с помощью масок спасен 21 человек, в том числе семь детей, - уточнили в МЧС.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек. Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Также назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания и пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU