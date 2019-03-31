Белгородский драмтеатр приедет с гастролями в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-31T13:23:59+03:00

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Белгородский драмтеатр им. Щепкина приедет в Нижний Новгород с гастролями. Показы пройдут на сцене Нижегородского театра драмы им. Горького 2-7 апреля, сообщает региональный минкульт.

Белгородский театр знаком нижегородским зрителям. Он два раза участвовал в театральном фестивале имени Горького - со спектаклями "Завороженное семейство" в 2015 году и с постановкой "На дне" в 2017 году.

2 и 4 апреля нижегородцам покажут "Гамлета" (18+) в постановке народного артиста РФ Валерия Беляковича. 3, 6 и 7 апреля пройдут показы спектакля "Филумена Мартурано" (16+) в постановке народного артиста РФ Бориса Морозова. А 5 и 7 апреля состоится спектакль "Ханума"(16+), поставленный заслуженным артистом РФ Валентином Варецким. Кроме того, 6 апреля зрители увидят детский спектакль "Карлик нос" (0+) режиссера Игоря Ткачева.

Добавим, что гастроли обменные. Это значит, что коллектив Нижегородского театра драмы отправится в эти дни в Белгород. Гастроли проходят при поддержке Минкульта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU