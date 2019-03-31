СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-31T12:11:20+03:00

С начала года произведено 114,4 тысячи тонн молока

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Производство молока выросло в 32 районах Нижегородской области, сообщает региональный минсельхоз.

С начала года произведено 114,4 тысячи тонн молока, что на 5,2 тысячи тонн больше, чем было годом ранее. В среднем от одной коровы надоено 1288,2 кг молока.

По словам главы министерства Николая Денисова, чтобы сохранить эту тенденцию, в регионе проводится комплексная работа - от создания прочной кормовой базы до внедрения инновационных технологий.

Вместе с тем на нижегородских сельхозпредприятиях продолжается зимне-стойловый период содержания животных. Особое внимание уделяется качеству кормления животных, условиям их содержания и технологии производства молока.

Добавим, ранее губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку животноводства на 33% из регионального бюджета в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU