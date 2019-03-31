Суд запустил процедуру банкротства генподрядчика станции метро "Стрелка"

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-31T10:12:28+03:00

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Суд запустил процедуру банкротства ООО "Строительная компания "Управление строительства-620" - генерального подрядчика строительства станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требования ООО "Технопроектстрой", сообщается в материалах суда.

Долг "УС-620" перед заявителем составляет 53,38 млн рублей. Временный управляющий компании-должника обязан в течение 15 дней предоставить в суд перечень имущества компании. Слушание отчета намечено на 14 октября.

Ранее "Комсомольская правда" писала про арест генерального директора компании "УС-620", который обвиняется в мошенничестве.

Напомним, что станцию метро "Стрелка" рядом со стадионом "Нижний Новгород" открыли в торжественной обстановке 12 июня 2018 года. Это произошло за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу. Добавим, что дата запуска станции переносилась несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU