2019-03-31T09:17:09+03:00
Спорт

ФК "Нижний Новгород" обыграл "Факел" в матче 29-го тура ФНЛ

Встреча на нижегородском поле завершилась со счетом 1:0
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подопечные Дмитрия Черышева обыграли ФК "Факел" в матче 30 марта. Встреча на стадионе "Нижний Новгород" завершилась со счетом 1:0, сообщается на сайте клуба.

Единственный гол в игре забил полузащитник "Нижнего" Максим Палиенко. Это произошло на 64 минуте.

По словам полузащитника нижегородской команды Павла Игнатовича, игра была тяжелой.

- Создали много моментов, но забили лишь один гол. В раздевалке поблагодарили друг друга за самоотдачу. После обидного поражения от "Шинника" мы больше не имеем права проигрывать на своем поле, - заявил футболист. - Много работы сделано, а предстоит сделать еще больше. Сегодня нам удалось прибавить во втором тайме. Так что эта игра однозначно идет в актив.

Добавим, что после победы над "Факелом" команда Черышева поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 46 очков и отстает от "Сочи" (на третьем месте) на два очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Производство молока выросло в 32 районах Нижегородской области
Суд запустил процедуру банкротства генподрядчика станции метро "Стрелка"
Иномарка, уходя от столкновения с такси, протаранила остановку в Нижнем Новгороде
Пенсионерка украла выручку магазина в Нижнем Новгороде
Движение транспорта по улице Краснозвездной ограничат в апреле и мае
17-летняя девушка сбежала из психбольницы в Нижнем Новгороде
Новая остановка появится на пути следования электричек Заволжского направления
300 миллионов рублей выделят из бюджета РФ на ликвидацию Шуваловской свалки
В Нижегородской области подешевели говядина, подсолнечное масло и яблоки
Строительство детсада в ЖК «Цветы» завершилось
Роман Беагон: «Нулевой этап конкурса – принятие решения, готов ли ты работать на муниципальной службе»
Александр Малафеев: «Портал правительства позволяет формировать команду управленцев»
Юрий Шалабаев: «Призываю всех поучаствовать в конкурсах на портале “Команда Правительства”»
Остановку транспорта ограничат на двух участках проспекта Гагарина
Нижегородец трижды ударил соседа ножом из-за несуществующей протечки
Глеб Никитин призвал развивать социальное такси в Нижегородской области
Нижегородское правительство и концерн «Алмаз Антей» подписали соглашение о сотрудничестве
Елена Саксонова стала первым замом главы минздрава Нижегородской области
Почта России выпустила конверты и штемпель к 100-летию со дня рождения поэта Александра Люкина
Суд закрыл квест «Тень маньяка» в Нижнем Новгороде на 60 суток
Жителю Арзамаса грозит до пяти лет тюрьмы из-за кражи женской сумочки
Крупный нижегородский застройщик уклонился от налогов в размере 189,4 млн рублей
Работникам предприятий-участников «Эффективной губернии» предлагают пройти бесплатное обучение
Маршрут № 9 восстановят в микрорайоне Бурнаковский
Более 40 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области в 2019 году
Весенний призыв стартует в Нижегородской области 1 апреля
Более 600 незаконных торговых точек демонтировали в Нижнем Новгороде