ФК "Нижний Новгород" обыграл "Факел" в матче 29-го тура ФНЛ
Подопечные Дмитрия Черышева обыграли ФК "Факел" в матче 30 марта. Встреча на стадионе "Нижний Новгород" завершилась со счетом 1:0, сообщается на сайте клуба.
Единственный гол в игре забил полузащитник "Нижнего" Максим Палиенко. Это произошло на 64 минуте.
По словам полузащитника нижегородской команды Павла Игнатовича, игра была тяжелой.
- Создали много моментов, но забили лишь один гол. В раздевалке поблагодарили друг друга за самоотдачу. После обидного поражения от "Шинника" мы больше не имеем права проигрывать на своем поле, - заявил футболист. - Много работы сделано, а предстоит сделать еще больше. Сегодня нам удалось прибавить во втором тайме. Так что эта игра однозначно идет в актив.
Добавим, что после победы над "Факелом" команда Черышева поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 46 очков и отстает от "Сочи" (на третьем месте) на два очка.
ИСТОЧНИК KP.RU