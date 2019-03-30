Иномарка, уходя от столкновения с такси, протаранила остановку в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-30T19:23:33+03:00

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Страшное ДТП случилось вечером в пятницу, 29 марта 2019 года, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения, врезался в остановку общественного транспорта.

- ДТП вчера вечером на перекрестке улицы Краснодонцев с улицей Комсомольской. Белый автомобиль, по всей вероятности, не справился с управлением и снес остановку, - написал анонимный очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

- Кто был очевидцем, просьба сообщить, пострадал невинный человек! – попросил Илья Фролов.

По словам комментаторов, косвенным виновником аварии стал таксист, который выехал на красный свет. Мужчина на белой иномарке стал уходить от столкновения, но не справился с управлением и врезался в остановку. Таксист же уехал с места происшествия, поскольку с ним касания не произошло.

- Таксист выехал внезапно на красный свет, водитель поздно его заметил, ушел от столкновения, его занесло на авто, стоящее на остановке, потом он перелетел через него и врезался в остановку, а таксист закончил свой маневр и уехал, не останавливаясь. Хорошо, что не было людей на остановке! – написала Татьяна Меметова.

ИСТОЧНИК KP.RU