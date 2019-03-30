Пенсионерка украла выручку магазина в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-30T15:57:41+03:00

Ее удалось задержать спустя почти полтора года

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Пенсионерка подозревается в похищении крупной денежной суммы из магазина на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце декабря 2017 года злоумышленница работала продавцом в одном из магазинов, расположенных в крупном торговом центре на улице Родионова. Женщина похитила деньги, вырученные от продажи товара, причинив тем самым своему работодателю материальный ущерб на общую сумму 48 645 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но задержать подозреваемую удалось лишь сейчас – ею оказалась 60-летняя жительница Нижегородской области.

В настоящее время женщина заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, нижегородец трижды ударил соседа ножом, заподозрив, что из-за того у него протек потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU