2019-03-30T15:42:06+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Краснозвездной ограничат в апреле и мае

Ограничения связаны с производством строительно-монтажных работ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение транспорта будет временно запрещено на улице Краснозвездной в Нижнем Новгороде. Об этом со ссылкой на департамент транспорта сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, с 1 апреля 2019 года и до 20:00 21 апреля 2019 года будет прекращено движение транспортных средств на участке от дома №12 до дома №14 по улице Краснозвездной. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Кроме того, с 8:00 22 апреля 2019 года до 20:00 24 мая 2019 года будет временно прекращено движение транспорта на участке дороги напротив дома №7 по улице Краснозвездной. Объезд в этот период также будет организован по прилегающим улицам.

- В обоих случаях причиной ограничения движения будет производство строительно-монтажных работ, - отмечается в сообщении на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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