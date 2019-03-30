17-летняя девушка сбежала из психбольницы в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-30T13:37:55+03:00

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17-летняя девушка-подросток сбежала из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, Даша Сенкевич сбежала из больницы имени Кащенко в Приокском районе Нижнего Новгорода около трех часов дня в четверг, 28 марта 2019 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Даша Сенкевич имеет среднее телосложение, рост 155 сантиметров, короткие черные волосы и светлые глаза. Девушка была одета в бежевую куртку, светлую рубашку в клетку, темные брюки и темные ботинки. Сообщается также, что на шее у нее была серебряная цепочка, на которой висит кольцо «Спаси и сохрани».

Любую информацию о местонахождении Дарьи Сенкевич просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU