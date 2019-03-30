2019-03-30T13:37:55+03:00
Общество

17-летняя девушка сбежала из психбольницы в Нижнем Новгороде

Даша Сенкевич пропала около 15:00 28 марта из больницы имени Кащенко
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
17-летняя девушка сбежала из психбольницы в Нижнем Новгороде17-летняя девушка сбежала из психбольницы в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

17-летняя девушка-подросток сбежала из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, Даша Сенкевич сбежала из больницы имени Кащенко в Приокском районе Нижнего Новгорода около трех часов дня в четверг, 28 марта 2019 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Даша Сенкевич имеет среднее телосложение, рост 155 сантиметров, короткие черные волосы и светлые глаза. Девушка была одета в бежевую куртку, светлую рубашку в клетку, темные брюки и темные ботинки. Сообщается также, что на шее у нее была серебряная цепочка, на которой висит кольцо «Спаси и сохрани».

Любую информацию о местонахождении Дарьи Сенкевич просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая остановка появится на пути следования электричек Заволжского направления
300 миллионов рублей выделят из бюджета РФ на ликвидацию Шуваловской свалки
В Нижегородской области подешевели говядина, подсолнечное масло и яблоки
Строительство детсада в ЖК «Цветы» завершилось
Роман Беагон: «Нулевой этап конкурса – принятие решения, готов ли ты работать на муниципальной службе»
Александр Малафеев: «Портал правительства позволяет формировать команду управленцев»
Юрий Шалабаев: «Призываю всех поучаствовать в конкурсах на портале “Команда Правительства”»
Остановку транспорта ограничат на двух участках проспекта Гагарина
Нижегородец трижды ударил соседа ножом из-за несуществующей протечки
Глеб Никитин призвал развивать социальное такси в Нижегородской области
Нижегородское правительство и концерн «Алмаз Антей» подписали соглашение о сотрудничестве
Елена Саксонова стала первым замом главы минздрава Нижегородской области
Почта России выпустила конверты и штемпель к 100-летию со дня рождения поэта Александра Люкина
Суд закрыл квест «Тень маньяка» в Нижнем Новгороде на 60 суток
Жителю Арзамаса грозит до пяти лет тюрьмы из-за кражи женской сумочки
Крупный нижегородский застройщик уклонился от налогов в размере 189,4 млн рублей
Работникам предприятий-участников «Эффективной губернии» предлагают пройти бесплатное обучение
Маршрут № 9 восстановят в микрорайоне Бурнаковский
Более 40 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области в 2019 году
Весенний призыв стартует в Нижегородской области 1 апреля
Более 600 незаконных торговых точек демонтировали в Нижнем Новгороде