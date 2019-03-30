2019-03-30T13:12:00+03:00
Общество

Новая остановка появится на пути следования электричек Заволжского направления

Остановка «Лесной городок» будет введена с 15 апреля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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На пути следования электричек Заволжского направления с 15 апреля 2019 года появится новая остановка. Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

- С понедельника, 15 апреля 2019 года, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров вводится остановка на остановочном пункте «Лесной городок», - гласит информация на сайте компании. Останавливаться на «Лесном городке» будут пригородные поезда №6407, №6254 и №6418 Заволжского направления.

Пресс-служба компании призывает пассажиров при планировании поездки на электричке с 15 апреля сверять актуальное расписание. Это можно сделать на сайте «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании», а также в сервисе Яндекс.Расписание.

Напомним, в Нижнем Новгороде планируется сделать "прозрачной и понятной" систему движения городского общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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