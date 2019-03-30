2019-03-30T12:04:05+03:00
Общество

300 миллионов рублей выделят из бюджета РФ на ликвидацию Шуваловской свалки

В Нижнем Новгороде открылся второй общегородской экофорум «Зеленый Нижний 2020»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Субсидия в размере 300 миллионов рублей будет выделена из федерального бюджета на ликвидацию Шуваловской свалки в Нижнем Новгорода в 2020 году. Об этом мэр города Владимир Панов сообщил на открытии второго общегородского экофорума «Зеленый Нижний 2020», в котором приняли участие более 200 экологов и неравнодушных горожан.

Владимир Панов рассказал участникам форума о приоритетных экологических направлениях города в 2019 году. Так, например, в бюджете города заложено около шести миллионов рублей на разработку системного документа – отраслевой карты озеленений, прорабатывается вопрос создания станции по приему и утилизации жидких бытовых отходов, ведется активная работа по созданию информационной системы «Зеленая карта Нижнего Новгорода», где можно будет узнать, куда сдать вторсырье и опасные отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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